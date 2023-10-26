Минцифры анонсировало российскую суперантивирусную программу

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов рассказал, что в России разрабатывают суперантивирусную программу, которая будет проверять файлы и сайты на вирусы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шойтов рассказал, что суперантивирус под названием «Мультисканер» создают в Национальном технологическом центре цифровой криптографии. «Мультисканер» хотят сделать аналогом американской системы VirusTotal — бесплатного онлайн-сервиса, который предоставляет возможность сканирования файлов и URL-адресов на наличие вирусов, троянов, шпионского и вредоносного программного обеспечения.

Замминистра отметил, что для создания «Мультисканера» анализируется большой объем трафика, в котором специалисты ищут подозрительные вредоносные элементы. Он добавил, что также Минцифры запустило систему, которая позволяет выявлять фишинговые сайты.

Также Шойтов сообщил, что в 2024 году в России заработает система «Антифрод», блокирующая звонки с подменных номеров. В Минцифры рассчитывают, что это система кардинально снизит количество случаев телефонного мошенничества.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили, что мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.