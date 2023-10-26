Xiaomi выпустит Hyper OS для снятого с поддержки флагмана Mi 10

Компания Xiaomi поразила своих пользователей, объявив о том, что серия смартфонов Mi 10 получит обновление до новой операционной системы Hyper OS.

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Это заявление от генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня стало настоящим сюрпризом, поскольку ранее серия Mi 10 была включена в список устройств EOS (End-Of-Support), что означает прекращение официальной поддержки и обновлений.

Серия Mi 10 включает в себя четыре различные модели: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Mi 10S. Эти устройства известны своей высокой производительностью, впечатляющими камерами и стильным дизайном.

Однако после того, как они попали в список EOS, судьба будущих обновлений для этих устройств стала неопределённой.