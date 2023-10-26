Xiaomi выпустит Hyper OS для снятого с поддержки флагмана Mi 10

Xiaomi выпустит собственную операционку Hyper OS даже для снятого с официальной поддержки флагмана Mi 10
Компания Xiaomi поразила своих пользователей, объявив о том, что серия смартфонов Mi 10 получит обновление до новой операционной системы Hyper OS.
Это заявление от генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня стало настоящим сюрпризом, поскольку ранее серия Mi 10 была включена в список устройств EOS (End-Of-Support), что означает прекращение официальной поддержки и обновлений.
Серия Mi 10 включает в себя четыре различные модели: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Mi 10S. Эти устройства известны своей высокой производительностью, впечатляющими камерами и стильным дизайном.
Однако после того, как они попали в список EOS, судьба будущих обновлений для этих устройств стала неопределённой.
Отметим, что всё ещё неясно, когда именно серия Mi 10 получит обновление до Hyper OS и какие функции будут включены в этот апдейт.