Ученые назвали ускоряющую старение ежедневную привычку людей

Темпы старения ускоряют светодиоды. Этот синий свет исходит от смартфонов, телевизоров, компьютеров и некоторых энергосберегающих лампочек. О работе ученых Орегонского университета пишет журнал Frontiers in Aging.

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«Чрезмерное влияние синего света воздействует на наши основные клеточные функции и провоцирует раннее старение», — утверждают авторы работы.

По их словам, под влиянием этого свечения страдают почти все клетки организма — от кожи до жировых клеток и сенсорных нейронов. Свои выводы ученые сделали после проведения опытов на плодовых мушках, организм которых реагирует на некоторые раздражители так же, как и человеческий организм.

В рамках исследования было зафиксировано, что под влиянием этого света у плодовых мушек изменялся уровень специфических метаболитов — химических веществ, нужных для нормального функционирования клеток.

Эксперты сравнили уровень метаболитов у подвергавшихся воздействию синего света в течение двух недель мух с уровнем метаболитов у мух, содержавшихся в полной темноте. После этого уровень метаболита сукцината увеличился, а уровень глутамата уменьшился. Это стало причиной того, что клетки стали работать на неоптимальном уровне, что привело к их преждевременной гибели.