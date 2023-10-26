Apple хочет продвигать Vision Pro как медицинское устройство

Первый AR-шлем от Apple — Vision Pro — может стать революционным инструментом в области лечения психических расстройств.

Согласно последнему отчёту, компания исследует возможности использования своей гарнитуры для диагностики и лечения различных психических заболеваний, таких как депрессия, тревожность, стресс и ПТСР.

Шлем способен отслеживать движение глаз и изменения в зрачках, а также анализировать выражение лица пользователя, чтобы определить его эмоциональное состояние.

После успешной диагностики проблемы Apple Vision Pro может использовать изображения и звуки для улучшения психического состояния пользователя.

Такой подход уже применяется в исследованиях с использованием VR-шлемов для лечения ПТСР. Кроме того, шлем может быть использован для раннего выявления признаков сердечной недостаточности и других заболеваний.