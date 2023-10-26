Microsoft разрабатывает «облачный браузер»

Как Netflix, только для веб-сёрфинга: Microsoft изобрела «облачный браузер»
Microsoft разрабатывает новый продукт, который может кардинально изменить наш опыт веб-сёрфинга.
Речь идёт о виртуальном веб-браузере, способном работать на любом устройстве, даже если оно изначально не предназначено для интернет-посиделок.
Проект основан на патенте, который описывает технологию виртуального браузера, расположенного на прокси-сервере.
Весь «тяжёлый» процессинг, включая получение, рендеринг и кодирование веб-страниц, выполняется на сервере, в то время как устройство пользователя лишь декодирует и отображает сайты.
Возможно, это станет будущей итерацией Microsoft Edge или же Microsoft предложит совершенно новый опыт. В любом случае, технология, описанная в патенте, явно указывает на то, что веб-сёрфинг на различных устройствах может стать новым стандартом в ближайшем будущем.