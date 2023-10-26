Microsoft разрабатывает «облачный браузер»

Microsoft разрабатывает новый продукт, который может кардинально изменить наш опыт веб-сёрфинга.

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Речь идёт о виртуальном веб-браузере, способном работать на любом устройстве, даже если оно изначально не предназначено для интернет-посиделок.

Проект основан на патенте, который описывает технологию виртуального браузера, расположенного на прокси-сервере.

Весь «тяжёлый» процессинг, включая получение, рендеринг и кодирование веб-страниц, выполняется на сервере, в то время как устройство пользователя лишь декодирует и отображает сайты.