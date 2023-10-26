В Сети появилось фото упаковки новых MacBook Pro M3

В преддверии ожидаемой презентации новых продуктов от Apple 31 октября в Сети появились утечки, которые могут раскрыть детали о следующем поколении MacBook Pro, которое представят именно на этом ивенте.

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Фотография, опубликованная в китайской социальной сети Weibo, якобы демонстрирует упаковку нового устройства. Заслуженный сетевой информатор ShrimpApplePro также подтвердил подлинность этой утечки.

На фотографии виден ноутбук с обоями, стилистика которых напоминает обои для iPhone 15 Pro, но ранее не использовалась для MacBook.

Это может указывать на то, что Apple готовит что-то особенное для своих пользователей. Однако стоит отметить, что достоверность фотографии до сих пор официально не подтверждена, и существует вероятность, что это может быть подделка.