Китай запустил корабль c тайконавтами к своей орбитальной станции

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту. Прямую трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.
Запуск был осуществлен в 11:14 по пекинскому времени (06:14 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для вывода "Шэньчжоу-17" на орбиту использована модифицированная двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G. Это 12-я миссия КНР по запуску человека в космос.
Спустя примерно 15 минут в управлении сообщили, что запуск прошел успешно.
По его данным, корабль вышел на заданную орбиту и функционирует в штатном режиме, состояние тайконавтов нормальное.
"Уважаемое руководство и товарищи специалисты, <...> "Шэньчжоу-17" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в штатном режиме. Объявляю запуск успешным", - объявил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.
Тайконавты планируют пробыть на станции шесть месяцев и вернутся на Землю в апреле 2024 года. Командир экипажа - 48-летний старший полковник сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тан Хунбо. Он отправляется в околоземное космическое пространство уже второй раз (первый - миссия "Шэньчжоу-12" в июне-сентябре 2021 года). Для его коллег - подполковников ВВС НОАК Тан Шэнцзе (33 года) и Цзян Синьлиня (35 лет) - это первый полет.
Согласно плану, стыковка "Шэньчжоу-17" со станцией состоится через 6,5 часа после выхода корабля на орбиту.
Китайская станция
Как сообщил ранее замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, после ротации с экипажем "Шэньчжоу-16", который находится на орбите с 30 мая и вернется на Землю 31 октября, Тан Хунбо с командой приступят к проведению научных экспериментов и испытаний различного полезного груза. Им предстоит осуществить внекорабельную деятельность - проводить монтажные и ремонтные работы в космосе. Кроме того, тайконавты будут заниматься сбором эксплуатационных данных, выполнять задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации при взаимодействии с наземным центром обеспечения.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы "Т" (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.