Китай запустил корабль c тайконавтами к своей орбитальной станции

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту. Прямую трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в 11:14 по пекинскому времени (06:14 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для вывода "Шэньчжоу-17" на орбиту использована модифицированная двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G. Это 12-я миссия КНР по запуску человека в космос.

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Спустя примерно 15 минут в управлении сообщили, что запуск прошел успешно.

По его данным, корабль вышел на заданную орбиту и функционирует в штатном режиме, состояние тайконавтов нормальное.

"Уважаемое руководство и товарищи специалисты, <...> "Шэньчжоу-17" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в штатном режиме. Объявляю запуск успешным", - объявил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.

Тайконавты планируют пробыть на станции шесть месяцев и вернутся на Землю в апреле 2024 года. Командир экипажа - 48-летний старший полковник сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тан Хунбо. Он отправляется в околоземное космическое пространство уже второй раз (первый - миссия "Шэньчжоу-12" в июне-сентябре 2021 года). Для его коллег - подполковников ВВС НОАК Тан Шэнцзе (33 года) и Цзян Синьлиня (35 лет) - это первый полет.

Согласно плану, стыковка "Шэньчжоу-17" со станцией состоится через 6,5 часа после выхода корабля на орбиту.

Китайская станция

Как сообщил ранее замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, после ротации с экипажем "Шэньчжоу-16", который находится на орбите с 30 мая и вернется на Землю 31 октября, Тан Хунбо с командой приступят к проведению научных экспериментов и испытаний различного полезного груза. Им предстоит осуществить внекорабельную деятельность - проводить монтажные и ремонтные работы в космосе. Кроме того, тайконавты будут заниматься сбором эксплуатационных данных, выполнять задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации при взаимодействии с наземным центром обеспечения.