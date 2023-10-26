Космонавты Кононенко и Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник "Парус-МГТУ".

© «Роскосмос»

Трансляция велась на сайте Роскосмоса. Запуск спутника осуществлялся с помощью специального пускового устройства. После запуска космонавты будут следить за тем, как раскрывается солнечный парус спутника. Изменяя длину паруса, бомбардируемого солнечными заряженными частицами, можно регулировать тягу и тем самым менять орбиту спутника. Пусковое устройство для запуска также было разработано студентами МГТУ.