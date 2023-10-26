Маск оценил уровень ума у сторонников Украины

Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего сторонников оказания военной помощи Украине. Об этом он написал в соцсети X.

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Сакс на своей странице напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов на оказавшееся безрезультатным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Теперь в Вашингтоне утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят переломить ситуацию. Поверить в это могут только дураки», — написал бизнесмен.

Маск ответил Саксу, что там «полно дураков».