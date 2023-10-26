Apple выпустила iOS 17.1: что нового

Спустя месяц бета-тестирования iOS 17.1 наконец-то выпущена для широкой публики. Обновление включает в себя несколько новых функций, исправления ошибок и улучшения производительности.

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Как установить

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Версия iOS 17.1 доступна для серий iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Установить ОС можно выбрав «Настройки» —> «Основные» —> «Обновление программного обеспечения». На iPhone 14 Pro апдейт весит 1,35 ГБ.

Новые возможности AirDrop

Добавлена новая функция AirDrop, которая позволяет продолжить передачу данных через Интернет, при выходе за пределы зоны действия другого устройства. Эта функция была анонсирована на WWDC в июне, но не была включена в первый выпуск iOS 17 в прошлом месяце. В настройках также появился новый переключатель, который позволяет использовать сотовые данные для выполнения передач AirDrop в дополнение к Wi-Fi.

Обновления до Apple Music

В новый раздел «Избранное» можно добавлять песни, альбомы и плейлисты. Нажав на звездочку на экране «Сейчас исполняется», можно легко обозначить песню как одну из любимых.

Добавлена библиотека иллюстраций, которую можно использовать для настройки своих плейлистов. Чтобы найти новые параметры, необходимо коснуться трехточечного меню в правом верхнем углу плейлиста и выбрав «Изменить».

Появился раздел с рекомендациями похожих треков.

Изменения режима «Ожидание»

Apple добавила новые возможности в режим «Ожидание» – функцию, которая превращает iPhone в интеллектуальный дисплей при зарядке и в альбомной ориентации. Теперь пользователи iPhone 14 Pro и 15 Pro могут настроить время, после которого будет отключаться режим «Ожидание». Здесь появились новые переключатели для автоматического отключения дисплея через 20 секунд или никогда.

Новые возможности Apple Wallet

Добавлена новая функция «Подключенные карты», которая позволяет получить баланс текущего счета пользователя в его банке, а также историю депозитов и платежей. Пока функция доступна в Великобритании и США.

Изменения в кнопке действия

Добавлены более усовершенствованные элементы управления для кнопки «Действие» на моделях iPhone 15 Pro. Используя датчики приближения, устройство сможет определить, когда он находится в кармане. В этом случае нужно будет дольше нажимать кнопку «Действие» на телефоне, чтобы активировать любой настроенный ярлык.

Управление фонариком

iPhone с вырезом Dynamic Island теперь будут отображать значок фонарика в области «Живые активности», когда фонарик включен. Это облегчит выключение фонарика, если он был случайно активирован.