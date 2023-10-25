Продвинутый чип Huawei был выпущен на голландском оборудовании

«Это не единственная компания, которая производит и поставляет оборудование для литографии. Она просто очень хорошо известна в медийном поле благодаря тому, что работает с мелкими клиентами. Более крупными поставщиками на мировом рынке литографии и оборудования для производства микроэлектроники является не ASML. Такие компании, как Nikon, Canon, Olympus, производят оборудование для литографии. Если бы это было десять лет назад, наверное, это было бы достаточно сложным для Китая. Сейчас это не так. У Китая есть собственное производство оборудования для литографии, собственная оптика весьма хорошего качества, которая позволяет разрешать достаточно тонкие техпроцессы — это 5 нанометров и ниже. Это больше нанесет ущерб подкомпании ASML и Европе в целом, чем Китаю».