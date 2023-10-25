Продвинутый чип Huawei был выпущен на голландском оборудовании, США готовят новые ограничения
«Настороживший США» микрочип Huawei был выпущен на оборудовании голландского гиганта ASML, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентство называет компанию мировым монополистом в области оборудования типа EUV, позволяющего выпускать чипы по наиболее продвинутым технологиям. Поставка таких станков в Китай давно запрещена, но собеседники агентства утверждают, что китайской фаундри SMIC (производителю чипов) удалось модифицировать более старое голландское оборудование типа DUV для выпуска чипов до 7 нанометров, которые и попали в флагман Huawei.
Согласно статье, такие модификации делают производство запретительно затратным, но Китай готов спонсировать фаундри, чтобы чипы были конкурентоспособными. Сомневается в голландской исключительности исполнительный директор ассоциации «Консорциума отечественных разработчиков СХД» Олег Изумрудов:
«Это не единственная компания, которая производит и поставляет оборудование для литографии. Она просто очень хорошо известна в медийном поле благодаря тому, что работает с мелкими клиентами. Более крупными поставщиками на мировом рынке литографии и оборудования для производства микроэлектроники является не ASML. Такие компании, как Nikon, Canon, Olympus, производят оборудование для литографии. Если бы это было десять лет назад, наверное, это было бы достаточно сложным для Китая. Сейчас это не так. У Китая есть собственное производство оборудования для литографии, собственная оптика весьма хорошего качества, которая позволяет разрешать достаточно тонкие техпроцессы — это 5 нанометров и ниже. Это больше нанесет ущерб подкомпании ASML и Европе в целом, чем Китаю».
Ранее США и Нидерланды анонсировали дополнительные ограничения на экспорт в Китай DUV-машин последних поколений. Как указывает Bloomberg, новые американские меры несколько превосходят голландские, что может быть воспринято как «экстратерриториальный буллинг». Ряд голландских политиков, в том числе из правящей коалиции, выступили против. Как выразился один депутат, «одностороннюю смену правил игры сложно принять даже со стороны близкого союзника». Глава ASML заявил, что ограничения подтолкнут Пекин к разработке собственных технологий в этой области «с удвоенной силой».
Удастся ли Китаю догнать и перегнать ASML? Более сдержанно настроен руководитель СКБ «Робототехника» МИЭТ Станислав Шепелев:
«Это мировой производитель высокотехнологического оборудования. Нет никаких аналогов, у них есть ноу-хау, которое они берегут. На них и надавили, потому что это сдерживающий фактор, это то ключевое оборудование, которое позволяет ограничить развитие китайской индустрии. Китайцы наверняка восприняли эту угрозу всерьез. У них есть свои производители, свои линии. Наверняка они активно изучали оборудование, которое им поставлялось, и работали над аналогами. Им нужно очень много работы провести, нужно вкладывать очень много денег, а также приобрести опыт в производстве соответствующего технологического оборудования. Возможно, они наверстают упущенное. Но на это потребуется какое-то время».
Ранее Bloomberg писало о внутреннем расследовании ASML в отношении одного из своих бывших сотрудников в Китае. По данным агентства, работника заподозрили в краже технической информации с компьютеров компании и связях с китайскими госструктурами. На этой неделе голландская газета NRC со ссылкой на собственные источники сообщила, что позднее специалист устроился на работу в Huawei. Официальные пресс-службы обеих компаний сообщения не комментировали.