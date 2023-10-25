Изменение климата проникает в толщу океана

В водах Индийского океана обнаружены глубоководные кораллы, подвергшиеся серьезному обесцвечиванию. Этот произошло из-за повышения температуры морской воды на 30% вследствие диполя Индийского океана, что повредило до 80% коралловых рифов на более чем 90-метровой глубине. Эти места считались ранее устойчивыми к изменениям климата.

Это открытие, сделанное учеными из Плимутского университета и опубликованное в журнале Nature Communications, свидетельствует о том, что даже глубоководные кораллы подвержены воздействию изменения климата, что ранее не рассматривалось. Это также указывает на необходимость более глубокого понимания последствий изменения климата для морских экосистем и природы в целом.

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Ученые отмечают, что угроза кораллам в глубоководных районах океана может стать более распространенной, так как климатические изменения продолжают влиять на океанографические процессы. По словам доктора Фила Хосегуда, руководителя проекта, «Нет двух вариантов, это огромный сюрприз. Более глубокие кораллы всегда считались устойчивыми к потеплению океана, поскольку воды, в которых они обитают, прохладнее, чем на поверхности, и считалось, что они остаются относительно стабильными. Однако это явно не так, и в результате на одинаковых глубинах по всему миру, вероятно, появятся рифы, которым угрожают аналогичные климатические изменения».

Ученые из Плимутского университета изучают центральную часть Индийского океана уже более десяти лет. Их исследования поддерживаются различными фондами. Путешествуя на исследовательских круизах, они используют мониторинг на месте, подводных роботов и данные с спутников, чтобы изучить морскую среду в этом регионе.

Первые признаки обесцвечивания кораллов были обнаружены во время исследовательского круиза в 2019 году. Подводные аппараты с камерами использовались для мониторинга состояния кораллов на глубине более 90 метров. Изображения с камер передавались в реальном времени, что позволило ученым впервые увидеть обесцвеченные кораллы и наблюдать изменения на месте.

Дополнительные данные, включая информацию о температуре морской воды, были получены с помощью спутников. Исследователи обнаружили, что температура воды в глубоких слоях океана увеличилась из-за углубления термоклина.