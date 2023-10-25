Приближавшийся к американскому аппарату российский спутник сгорел
Российский военный спутник «Космос-2542» сошел с околоземной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает ТАСС.
Из них следует, что космический аппарат (КА) прекратил свое существование 24 октября.
В январе 2020 года The Drive сообщило, что российский военный спутник-инспектор «Космос-2542» приблизился к американскому спутнику-шпиону USA-245. Издание писало, что первый КА синхронизировал свою орбиту со вторым и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров.
В августе 2019 года Минобороны России заявило, что КА «Космос-2535» и «Космос-2536» успешно проходят испытания.
«Космос-2542» запущен с Плесецка в ноябре 2019 года легкой ракетой «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Задачами КА назывались мониторинг состояния российских спутников и съемка поверхности Земли.