Приближавшийся к американскому аппарату российский спутник сгорел

Российский военный спутник «Космос-2542» сошел с околоземной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает ТАСС.

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Из них следует, что космический аппарат (КА) прекратил свое существование 24 октября.

В январе 2020 года The Drive сообщило, что российский военный спутник-инспектор «Космос-2542» приблизился к американскому спутнику-шпиону USA-245. Издание писало, что первый КА синхронизировал свою орбиту со вторым и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров.

В августе 2019 года Минобороны России заявило, что КА «Космос-2535» и «Космос-2536» успешно проходят испытания.