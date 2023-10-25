Разработан первый компьютерный монитор с естественным освещением

Подросток Луи Хуанг разработал первый в мире монитор, который использует в работе естественное освещение. Об этом сообщает 4PDA.

Свою разработку 17-летний изобретатель назвал Eazeye. По словам Хуанга, он хотел сделать доступный и энергоэффективный монитор, который не создавал бы больших нагрузок на глаза пользователя. Для достижения этой цели Хуанг придумал задействовать в качестве подсветки монитора естественное освещение.

Экран Eazeye состоит из двух складывающихся частей, а вся электронная составляющая монитора находится в подставке. Желаемый эффект был достигнут сочетанием работы цветных фильтров, рассеивателя и особой светодиодной панели в передней части монитора. В свою очередь, задняя часть выполняет функции отражателя — перенаправляет попадающий на неё свет на LCD-панель.

Первая модель Eazeye имеет 24-дюймовый экран и разрешение в 1080p, а также частоту обновления в 75 Гц. При этом такой монитор потребляет в пять раз меньше электроэнергии, чем обычный — всего 5 Вт. Впрочем, у такой конструкции есть и свои минусы. При плохом освещении или в полной темноте Eazeye не может использовать отражатели, поэтому пользователю придётся переключаться на резервную подсветку. Кроме того, модель не отличается тем уровнем яркости и насыщенности изображения, что стандартные модели.