Samsung хочет превратить Galaxy S24 в самый умный смартфон в мире

Издание SamMobile сообщило, что Samsung хочет превратить свой будущий флагман Galaxy S24 в самый умный смартфон в мире. Для этого корейская корпорация собирается реализовать в устройстве множество ИИ-функций.

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К примеру, гаджет сможет преобразовывать текст в изображения или речь в текст. Также он будет способен создавать контент и истории на основе нескольких ключевых слов от пользователя. Стоит отметить, что все пересиленные возможности будут доступны и без подключения к интернету.

Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass.