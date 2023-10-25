Samsung хочет превратить Galaxy S24 в самый умный смартфон в мире
Издание SamMobile сообщило, что Samsung хочет превратить свой будущий флагман Galaxy S24 в самый умный смартфон в мире. Для этого корейская корпорация собирается реализовать в устройстве множество ИИ-функций.
К примеру, гаджет сможет преобразовывать текст в изображения или речь в текст. Также он будет способен создавать контент и истории на основе нескольких ключевых слов от пользователя. Стоит отметить, что все пересиленные возможности будут доступны и без подключения к интернету.
Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass.
Смартфон Samsung Galaxy S24 должен поступить в продажу в начале 2024 года. Всего в лиенйку войдёт три устройства: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.