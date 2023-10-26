Астрофизики представили отчет о глобальном поиске внеземного разума

Астрофизики из исследовательского проекта Trinity and the Breakthrough Listen и космической обсерватории Онсала в Швеции обнародовали первый отчет о сканировании звездных систем. Целью проекта является поиск техносигнатур, которые потенциально могли бы исходить от далеких планет.

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Краткий отчет о результатах научной работы публикует Phys.org. Считается, что поиск техносигнатур, то есть какого-либо рода сигналов, имеющих искусственное, техническое происхождение, способен облегчить поиск возможной внеземной жизни. В данном случае в исследовании был задействован ирландский телескоп LOFAR и его аналог, установленный в шведском городе Онсале. Возглавляет группу профессор Эван Кин, доцент радиоастрономии в Трините-колледже Дублина.

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На данный момент команда отсканировала уже 1,6 миллиона звездных систем. Они были отобраны по результатам обзора данных, полученных ранее с помощью космических телескопов Gaia и TESS. Исследователи сообщают, что для участия в проекте отбирались наиболее перспективные и интригующие звездные системы. Пока поиски ни к чему не привели - обнаружить техносигнатуры не удалось. Впрочем, поиск будет продолжен.

"За последние 50 лет постоянно накапливались доказательства того, что составляющие и условия, необходимые для жизни, относительно распространены во Вселенной, что ставит один из величайших вопросов, остающихся без ответа: действительно ли мы одиноки? - говорит профессор Кин. - Некоторым людям поиски внеземного разума могут показаться чем-то из фантастического фильма. Однако это являлось научным занятием на протяжении десятилетий, по множеству очень веских причин".

По его словам, в новом проекте поиск основан на общем предположении о том, что цивилизации в других частях Вселенной могут использовать технологии, аналогичные тем, которые разработаны на Земле.

"В результате радиочастоты являются логической областью для проведения исследований из-за широкого использования телекоммуникаций, - поясняет Кин. - Сканирование и полученный нами доступ к радиотелескопам нового поколения дают прекрасную возможность для глубокого погружения во Вселенную".

Соавтор исследования, доктор Оуэн Джонсон, добавил: "Что делает подобные исследования по-настоящему захватывающими, так это тот факт, что мы доводим телескопы до их абсолютных пределов, направляя их на значительные участки неба. В результате у нас появляется возможность обнаружить все виды явлений во время этого процесса. И если нам очень повезет, мы даже когда-нибудь встретим наших космических соседей".

К слову, массив телескопов LOFAR планируется обновить и модернизировать по всей Европе. Это позволит расширить рамки поиска в диапазонах 15-240 МГц.