Российские космонавты вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор

Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко начали выход в открытый космос. Трансляция ведется на YouTube-канале "РоскосмосТВ". Космонавтам предстоит отключить неисправный контур радиатора, из которого 9 октября произошла утечка, а также запустить спутник студентов-бауманцев "Парус-МГТУ" и установить радиолокатор для нового эксперимента. По данным госкорпорации, выход продлится 6 часов 52 минуты, выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" был открыт в 20:49 мск. Если после выполнения основных задач у Кононенко и Чуба останется время, они заменят фиксирующие платы на служебном модуле "Звезда". Этот выход стал шестым по российской программе в этом году и первым в рамках нынешней миссии Кононенко и Чуба, прибывших на МКС 15 сентября текущего года. Чуб работает снаружи МКС впервые, Кононенко уже шестой раз. До этого сообщалось, что космонавты готовятся выйти в открытый космос для осмотра "Науки".