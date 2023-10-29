Что за странные звуки мы слышим в самолете и почему их не стоит бояться

Многие люди объясняют боязнь самолетов тем, что на борту всегда шумно: постоянно слышны какие-то странные звуки, как будто машина в любой момент может рухнуть на землю. Но, конечно же, в реальности каждый «страшный» шум можно легко объяснить — что и сделал портал lifehacker.com.

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Пронзительный визг, шорох и собачий лай

Если вы летите на самолете производства Airbus и слышите нечто подобное, то, скорее всего, это не собачий лай — шумят гидравлические системы. Гидравлика заряжает резервуары до нужного давления для работы тормозов, поворота, обратной тяги и передвижения на земле. Чаще всего эти звуки слышны после отъезда трапа, когда сотрудники аэропорта уже покинули взлетную полосу.

Гудение

Гудящий шум на фоне — это звук работы двигателей самолета. Если вы слышали его, то наверняка также заметили, что он громкость шума меняется по мере полета. Когда двигатель подвергается меньшей нагрузке, гудение становится тише, когда нагрузка сильнее — громче. И да, этот шум действительно вгоняет многих пассажиров в сон.

Белый шум где-то на фоне

Циркуляция звука по фюзеляжу самолета добавляет еще один слой к окружающим шумам. Большую часть времени вы можете слышать этот шум, когда только ступаете на борт самолета. Его источник — система кондиционирования и бортовой электроагрегат, который обеспечивает машину энергией при выключенных двигателях. Соответственно, если вы не слышите белый шум, то приготовьтесь к тихому (и душному) рейсу без кондиционера.

Звуки гидравлики

Пассажиры на борту, дверь самолета закрыта, двигатели включены — самолет начинает отъезжать от выхода на посадку. Прямо перед выездом на взлетную полосу вы можете услышать характерные звуки гидравлики: это шумят подкрылки самолета. Их также слышно, когда машина набирает высоту и подлетает к конечному аэропорту.

Громкий стук