24 октября стало известно, что Apple повышает цены на Apple TV+, Apple Arcade и Apple One. Стоимость подписок выросла в США, Бельгии, Швейцарии и других европейских странах.

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Вероятно, ситуация затронет и Россию, однако на официальном сайте обновлённые цены пока не указаны — за месяц до сих пор требуют 199 рублей. В США цены подписок увеличились в среднем на $ 3.

Обновлённые цены на тарифы

Individual — $ 19,95 (раньше было $ 16,95)

Family — $ 25,95 (раньше было $ 22,95)

Premier — $ 37,95 (раньше было $ 32,95)