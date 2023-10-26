Apple повышает цены на Apple TV+, Apple Arcade и Apple One
24 октября стало известно, что Apple повышает цены на Apple TV+, Apple Arcade и Apple One. Стоимость подписок выросла в США, Бельгии, Швейцарии и других европейских странах.
Вероятно, ситуация затронет и Россию, однако на официальном сайте обновлённые цены пока не указаны — за месяц до сих пор требуют 199 рублей. В США цены подписок увеличились в среднем на $ 3.
Обновлённые цены на тарифы
- Individual — $ 19,95 (раньше было $ 16,95)
- Family — $ 25,95 (раньше было $ 22,95)
- Premier — $ 37,95 (раньше было $ 32,95)
Ситуация не затронула только Apple Music, Apple Fitness Plus и iCloud Plus. Напомним, Apple впервые подняла цену на Apple TV+ для новых и действующих подписчиков в октябре 2022 года. Компания пока не раскрывает, с чем связано очередное повышение стоимости.
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