Что такое белый шум и почему он помогает засыпать

Понятие «белого шума», пожалуй, известно каждому человеку — по крайней мере тем, кто хоть раз в жизни видел помехи по телевизору. Но, на самом деле, этот уникальный звук обладает любопытными характеристиками.

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Что такое белый шум

Для того, чтобы разобраться в понятии, сначала нужно поговорить об окружающем шуме. Под этим термином подразумеваются все фоновые звуки, которые улавливаются человеческим ухом. Пение птиц, шорох листвы деревьев, стук капель дождя, шум автомобильных двигателей — иными словами, естественный «саундтрек» нашей жизни. Он бывает крайне разнообразным и динамичным: окружающий шум всегда зависит от, собственно, нашего окружения.

Т.н. белый шум отличается от обычного окружающего шума тем, что он включает в себя буквально все частоты звуков. Если взять все возможные оттенки звука, которые доступны человеческому слуху, и соединить их вместе, то получится белый шум. Почему он так называется? Потому что белый цвет — результат смешения всех оттенков цветов воедино. Прямо как шум.

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Характерный звук белого шума иногда также называют «шумом помех»: у большинства людей он вызывает ассоциации с неработающим каналом на телевидении или плохим качеством связи. Но, на самом деле, в нем нет ничего плохого. Ученые выяснили, что между белым шумом и качеством сна есть связь: постоянный звук, похожий на шум радиопомех, нередко помогает людям лучше высыпаться.

Данное свойство белого шума приписывается его способности маскировать многие посторонние звуки. Из-за количества частот белого шума резким посторонним звукам сложнее «просочиться» через барьер, благодаря чему человек реже просыпается.

Чем белый шум отличается от розового