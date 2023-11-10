Как термосы сохраняют напитки теплыми?

Шотландский ученый Джеймс Дьюар вряд ли догадывался, что его узкопрофильное изобретение для химиков станет ежедневным аксессуаром для миллионов людей со всего света. Специалисты знают его под названием «сосуд Дьюара», но в народе он называется иначе — термос.

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Соорудить контейнер, который будет выполнять функции термоса, совсем не сложно: достаточно просто обернуть банку в какой-нибудь теплоизоляционный материал — например, пену. Подобная конструкция работает по двум причинам. Во-первых, пластиковая пена не слишком хорошо проводит тепло. Во-вторых, воздух, запертый в пене, проводит тепло еще хуже; из-за того, что он разбит на множество маленьких пузырьков, изоляционная пена также исключает нагревание через конвекцию.

Но на практике существует еще более эффективный способ изоляции — вакуум. Идеальный вакуум предполагает полное отсутствие атомов. Его невозможно создать, но никто не мешает подобраться достаточно близко, чтобы полностью исключить теплопроводность.

Именно на этом механизме и построены современные термосы. По сути, они представляют собой многослойный контейнер, один из слоев которого поддерживает вакуум. Стеклянный сосуд, необходимый для создания вакуума, достаточно хрупкий, поэтому он дополнительно защищается пластиком или металлом. Кроме того, стекло покрыто серебром для снижения инфракрасной радиации.

Сочетание вакуума и серебряного покрытия значительно снижает нагревание жидкости через конвекцию, проводимость тепла и радиацию. Почему тогда содержимое термоса вообще остывает? Дело в том, что внутренняя и внешняя стенки термоса все же соприкасаются в горлышке термоса, что оставляет маленький канал для передачи тепла.