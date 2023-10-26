В «Яндекс.Картах» появилась высокодетализированная карта для водителей

Сервис "Яндекс.Карты" внедрил в мобильных приложениях "Карты" и "Навигатор" высокодетализированную карту для водителей, на которой дороги отображаются с разметкой по полосам, островками безопасности и парковочными местами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Яндекс.Карты" первыми в России разработали высокодетализированную карту для водителей. Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути, особенно на сложных развязках", - рассказали в пресс-службе.

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В сервисе отметили, что подробная разметка доступна в приложениях "Яндекс.Карты" и "Навигатор" на карте Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, на МКАД и крупных магистралях. Также размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

"Обновления видны и при подключении к CarPlay или Android Auto", - добавили в пресс-службе.

Чтобы увидеть нововведения, как разъяснили в пресс-службе, нужно перейти на вкладку "Навигатора" в "Картах" или построить маршрут на машине. В пути "Карты" покажут рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Также будут отображаться в формате 3D здания вдоль маршрута.

"Вместе с подробной разметкой дорог это поможет водителям легче ориентироваться даже при сбоях GPS", - считают в сервисе.

Кроме того, в сервисе обновилась камера, следующая вдоль маршрута. Теперь видно больше пути и дорожных событий впереди, включая ДТП и ремонтные работы.