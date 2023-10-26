Психологи нашли общее между голубями и искусственным интеллектом

Американские психологи из Университета штата Огайо обнаружили сходство между обычными голубями и моделями искусственного интеллекта (ИИ). Оказалось, что и птицы, и нейросети полагаются на схожие принципы для решения проблем. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

© Газета.Ru

Предыдущие изыскания показали, что голуби научились справляться со сложными задачами, для которых бесполезен человеческий образ мышления со способностью к избирательному вниманию и следованию определенным шаблонам.

В ходе текущего исследования голубям показывали стимул, который мог представлять собой линии различной ширины и угла, а также концентрические и секционные кольца. Птицам нужно было клевать кнопку справа или слева, чтобы указать, к какой категории относится та или иная фигура. Если пернатые отвечали правильно, то получали пищевую гранулу.

В эксперименте было четыре разных задания с нарастающей сложностью. Результаты показали, что методом проб и ошибок голуби улучшили свою способность делать правильный выбор в одном из самых простых экспериментов примерно с 55% до 95% случаев. Даже в более сложном сценарии их правильные ответы улучшились с 55% до 68%.