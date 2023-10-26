Представлена microSD-карта для расширения памяти смартфона на 1.5 ТБ

Компания SanDisk представила новую microSD-карту памяти объёмом 1.5 ТБ, которая станет отличным решением для расширения памяти смартфонов.

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Новинка обладает высокой скоростью чтения данных — до 150 МБ/с, что делает её идеальной для хранения больших объёмов информации, включая видео высокой чёткости, фотографии и прочие файлы.

Кроме того, карта оптимизирована для использования с приложениями, что обеспечивает более быстрый и плавный доступ к данным.

SanDisk также предлагает специальное приложение «SanDisk Storage Zone», которое позволяет пользователям легко просматривать, получать доступ и резервировать файлы, хранящиеся на карте памяти, тем самым освобождая место в памяти телефона.

Новинку уже можно купить за 999 юаней (около 13 тыс. рублей).