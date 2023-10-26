Часы Google Pixel Watch 2 фиксируют касания при «выключенном» дисплее

В смарт-часах Pixel Watch 2 реализовали «умный» метод взаимодействия с Always-On дисплеем (AOD). Обновление позволяет пользователям выполнять такие действия, как запуск виджетов на заблокированном экране, простым нажатием на циферблат часов, что экономит время и избавляет от необходимости предварительно «пробуждать» дисплей.

© Ferra.ru

Свайп-жесты, зарегистрированные на AOD, позволят пользователям получить доступ к «Быстрым настройкам», проведя пальцем вниз, просмотреть уведомления, проведя пальцем в противоположном направлении. Эти действия можно инициировать из любой точки AOD, что повышает удобство использования.