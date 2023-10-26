Названа дата выхода смартфона Oukitel WP30 с двойным дисплеем

Компания Oukitel представила флагманский защищённый телефон WP30 Pro с поддержкой 120-ваттной зарядки, который будет выпущен в следующем месяце. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор MediaTek 5G Dimensity 8050:

© FBM.ru

1 ядро с частотой 3 ГГц – Cortex-A78;

3 ядра с частотой 2.6 ГГц – Cortex-A78;

4 ядра с частотой 2 ГГц – Cortex-A55;

Графический чип Mali-G77 MP9 с частотой 850 Мгц.

Смартфон Oukitel WP30 получил дисплей с диагональю 6,78 дюйма, разрешение составляет 2460 на 1080 точек, частота обновления картинки 120 Гц. Также на смартфоне установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

На задней панели смартфона расположился дополнительный экран с диагональю 1,8 дюйма, его разрешение составляет 390 на 450 точек. Дополнительный дисплей может отображать текущее время, музыкальный плеер и другую информацию.

Смартфон оснащён 108-мегапиксельной камерой оптического формата 1/1,33 дюйма с автофокусом, 20-мегапиксельной камерой ночного видения и 5-мегапиксельной камерой для макросъёмки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.