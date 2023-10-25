Революция уже близко: что показала Qualcomm на Snapdragon Summit 2023

На Гавайях завершился первый день Snapdragon Summit 2023: масштабной презентации Qualcomm, где производитель представил все самые интересные новинки. Портал techpp.com рассказал, что анонсировала фирма.

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Snapdragon 8 Gen 3 — процессор с акцентом на ИИ

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Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8 Gen 3: флагманские Android-смартфоны на его основе появятся в 2024 году. Одна из главных отличительных черт новинки, если не считать повышенную мощность и производительность — это сильный акцент на ИИ.

По словам Qualcomm. процессор способен запускать модель Llama 2 в локальном режиме. На релизе он будет поддерживать более 20 генеративных моделей искусственного интеллекта, включая крупные языковые модели и Stable Diffusion для создания изображений. Помимо этого, он поддерживает ИИ-ретушь фотографий и видео: вырезание объектов, генерацию фонов, повышение резкости отдельных фрагментов картинки и так далее.

Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 3 производится по 4-нм техпроцессу TSMC на основе 64-битной архитектуры Qualcomm Cryo. Основное ядро процессора достигает частоты в 3,3 ГГц. Пять производительных ядер работают на частоте до 3,2 ГГц, два энергоэффективных ядра — до 2,3 ГГц. Qualcomm утверждает, что новинка показывает на 30% лучшую производительность и 20% энергоэффективность, чем ее предшественник. Кроме того, GPU Adreno 750 поддерживает аппаратную трассировку лучей и игры на 240 fps.

Релиз Snapdragon 8 Gen 3 ожидается в 2024 году. Пока известно, что процессор будет использован в смартфонах серий Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14, Realme и OnePlus 12.

Snapdragon X Elite — М1 для ПК на Windows

Snapdragon X Elite — следующее поколение десктоп-платформы на базе интегрированной архитектуры Qualcomm Oryon. Он позиционируется как конкурент серии чипов M от Apple благодаря превосходной производительности и энергоэффективности. Дизайн X Elite будет построен на основе технологии от Nuvia — стартапа, который Qualcomm приобрела в 2021 году.

Как и мобильный Snapdragon 8 Gen 3, чип X Elite производится по 4-нм техпроцессу TSMC на уникальной 64-битной архитектуре Oryon. Он имеет 12 ядер на частоте 3,8 ГГц — они могут достичь 4,3 ГГц при разгоне. Чип также оборудован GPU Adreno (4,6 TFLOPs, поддержка DX12 API) для повышенной производительности в играх и качества графики. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR5X (до 64 ГБ) и новейшую память SD v3.0.

Qualcomm

Что касается стандартов подключения, X Elite поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5,4. Чип обещает предоставить в два раза больше производительности, чем ближайшие конкуренты: самым вероятным среди них выглядят процессоры Apple M. Qualcomm заявляет, что X Elite опередит Intel Core i7 и на 50% превысит многопотоковую производительность Apple M2. ПК на базе Snapdragon X Elite должны выйти на рынок в середине 2024 года.

Qualcomm S7 и S7 Pro Gen 1

S7 и S7 Pro Gen 1 — звуковые платформы Qualcomm для наушников, колонок, мобильных телефонов и компьютерных устройств. Компания обещает высокую производительность, низкое энергопотребление и встроенный ИИ, а также продвинутые функции подключения.

S7 Pro станет первой платформой с поддержкой технологии Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) и Micropower Wi-Fi, что позволит увеличить максимальную дистанцию подключения устройств. S7 и S7 Pro также поддерживают ИИ для продвинутой персонализации звука, воспроизведение lossless-музыки до 192 кГц и многокональный объемный звук для игр.

Qualcomm

Среди производителей, чьи продукты получат поддержку платформ, заявлены Audio-Technica, Bose, Edifier, Fiio, Jabra, LG, Master & Dynamic и Shure.

Qualcomm Seamless — альтернативная экосистема