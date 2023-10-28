7 самых важных открытий о Марсе

Марс находится совсем недалеко от Земли: при удачном запуске ракета может добраться до планеты менее чем за год. И за последние полвека человечество совершило более 20 подобных миссий, чтобы изучить пыльную поверхность Марса. Журнал Smithsonian рассказал о семи самых важных открытиях, которые мы совершили на Красной планете.

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Марс — это холодная, сухая планета

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До того, как человечество отправило первые зонды на Марс, ученые думали, что планета может быть полна растительности и жизни. Ранние наблюдения при помощи телескопов обнаружили на поверхности каналоподобные структуры, которые вполне могли быть сооружениями разумных созданий. Но экспедиция аппарата Mariner 4 в 1965 году положила этим мечтаниям конец. Она показала, что на скалистой, пустынной поверхности Марса нет жидкой воды. Поверхность планеты испещрена глубокими долинами и впечатляющими вулканами, включая самый большой вулкан в Солнечной системе — Олимп.

На Марсе бушуют пыльные бури

Mariner 4 собрал много полезной информации. Например, аппарат выяснил, что атмосферное давление на Марсе составляет всего 0,7% от земного. Низкая гравитация планеты и отсутствие магнитного поля не позволяют планете сохранить плотную газовую оболочку. Атмосфера настолько тонкая, что она плохо удерживает тепло от солнца — и, тем самым, не позволяет поверхности планеты прогреться. Но это не мешает формированию огромных пыльных бурь: они случаются настолько часто, что их можно назвать одной из характерных черт Марса.

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На Марсе когда-то была жидкая вода

Ученые нашли достаточно доказательств того, что на планете раньше присутствовала жидкая вода. На это намекают как минимум топографические черты Марса: сточные каналы рек, овраги, размытые овраги и грязевые трещины. Кроме того, в 2005 году аппарат Mars Express обнаружил гидрированные минералы. Они содержали характерную смесь атомов водорода и кислорода, которые могли сформироваться только при наличии жидкой воды.

Мы догадываемся, каким был климат на Марсе

Астрономы заметили полярные шапки Марса еще в XVII веке, однако подробные изображения полюсов человечество смогло получить только в 1969 году благодаря зонду Mariner 7. На обоих полюсах Марса лежат молодые полярные шапки, которые, по подсчетам ученых, сформировались за последние пять миллионов лет. Марсианский лед состоит из затвердевшего углекислого газа, замерзшей воды и пыли, причем полярные шапки меняются в размере в зависимости от времени года. И слои льда выступают своеобразными «кольцами» — географической хроникой ежесезонного климата на Марсе.

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Марс покрыт мозаикой из локальных магнитных полей

Спутники MAVEN и Mars Global Surveyor подтвердили, что Марс не имеет магнитного диполя. Однако топографическая съемка выявила, что поверхность планеты покрыта региональными магнитными полями: их излучают вулканические скалы, которые сохраняют остатки старого магнетизма Марса. Он остыл гораздо быстрее Земли, из-за чего глобальная магнитосфера планеты исчезла, но металлы на поверхности Марса по-прежнему сохраняют свой магнитный заряд.

Марс подтвердил происхождение таинственных метеоритов на Земле

Малая часть из тысячи метеоритов, обнаруженных учеными на Земле, отличается от прочих. Мы долгое время не могли сказать, откуда они попали на планету, но после экспедиции аппарата Viking в 1976-м ответ был найден: необъяснимые скалы оказались фрагментами марсианской породы. Количество таких метеоритов насчитывает примерно 300 штук.

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Марс когда-то был похож на Землю