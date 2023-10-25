В России разработали чип для отслеживания процессов образования наночастиц

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) представили инновационный чип, способный в реальном времени следить за процессом образования наночастиц палладия и других платиновых металлов, пишет РИА Новости.

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Инженеры ЮФУ разработали конструкцию чипа, в котором проводятся синтез наночастиц палладия, одновременно измеряя спектры рентгеновского поглощения с использованием синхротронного излучения. Это позволяет наблюдать за ходом реакции в реальном времени и вносить изменения в процесс синтеза при необходимости.

Методика также обеспечивает более мощное излучение синхротрона по сравнению с традиционными рентгеновскими исследованиями, что расширяет возможности изучения металлических соединений.

Ученые подчеркивают, что кроме палладия, этот чип может использоваться для создания наночастиц других металлов платиновой группы, таких как родий и рутений, что открывает новые перспективы в производстве различных материалов, включая спирты.