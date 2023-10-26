Российские космонавты отключили контур радиатора модуля «Наука» с утечкой

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос отключили контур дополнительного радиатора на модуле «Наука». Это было необходимо, чтобы отключить резервный контур радиатора, из которого 9 октября была зафиксирована утечка. Трансляцию выхода в своем «Роскосмос».

© Roscosmos via globallookpress.com

Кононенко и Чуб осмотрели и сфотографировали место утечки, чтобы специалисты на Земле могли установить ее причину. Космонавты также обнаружили, что утечка продолжается, хотя ранее говорилось, что она устранена.

Кроме того, космонавты должны были установить на модуль малогабаритный радиолокатор. Он не смог развернуться в автоматическом режиме, вручную развернуть также не получилось. После этого Кононенко и Чуб получили приказ возвращаться на МКС.