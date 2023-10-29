Как летучие мыши и дельфины научились видеть ушами

Дельфины и летучие мыши имеют мало общего, но обладают одной супер-способностью на два вида — оба типа животных охотятся на добычу при помощи высокочастотных звуков и эхо. Как показывает наука, эти виды выработали общую способность независимо друг от друга, но в результате схожей генетической мутации.

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Подобный феномен называется параллельной эволюцией: в природе встречается немало случаев, когда организмы, очень отдаленно связанные друг с другом, вырабатывают схожие навыки и черты. Например, птицы, летучие мыши и насекомые — совсем разные животные, но все они имеют крылья.

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Ранее биологи предполагали, что эти инструменты появились у каждого вида в результате фундаментально разных генетических процессов. Под эту гипотезу также подпадали два вида летучих мышей и зубатые киты: в последнюю группу входят дельфины и некоторые киты, пользующиеся эхолокацией. До недавних пор ученые думали, что каждый случай эхолокации был вызван разными генами, и что протеин, ответственный за мутацию, может подвергнуться бесчисленному множеству изменений.

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Но в 2010 году британский биолог Стивен Росситер и его коллеги выяснили, что летучие мыши и дельфины имеют общую генетическую мутацию. Изменение в протеине под названием престин, который влияет на чувствительность слуха. Изучая другие гены, затрагивающие слуховой аппарат, команда решила расширить рамки исследования до целого генома.

Опыт проходил следующим образом. Ученые секвенсировали геном четырех видов из разных веток семейства летучих мышей: два из них пользовались эхолокацией, два — нет. Кроме того, они добавили в выборку геном большой летучей лисицы и бурой ночницы, еще одного эхолокатора. Анализ 2 300 генов среди летучих мышей, бутылконосых дельфинов и дюжины других млекопитающих выявил, что 200 генов претерпели одинаковые изменения независимо друг от друга. Часть из них затрагивала слух, тогда как другие не имели четкой привязки к эхолокации.