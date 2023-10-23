Разрушение ледников Западной Антарктиды признали неизбежным

Британские климатологи выяснили, что ледовый щит Западной Антарктиды продолжит быстро таять и в ближайшие столетия начнет распадаться на части вне зависимости от того, какие меры будет принимать человечество для борьбы с изменением климата. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (БАС). Работа опубликована в понедельник в издании Nature Climate Change.

"Похоже, что человечество потеряло контроль над тем, как будет таять ледовый щит Западной Антарктиды. Если мы хотели бы сохранить его в первозданном виде, то нам нужно было начать бороться с изменением климата не сейчас, а многие десятилетия назад. Тем не менее осознание этой ситуации дает нам несколько десятилетий на то, чтобы подготовиться к быстрому росту уровню моря в будущем", - заявила научный сотрудник БАС Кейтлин Нотен, чьи слова приводит пресс-служба организации.

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Нотен и ее коллеги пришли к такому выводу в ходе анализа сценариев того, как принимаемые меры для борьбы с глобальным потеплением повлияют на состояние ледовых массивов, покрывающих западную часть Антарктиды. Эти ледники, в особенности покрывающие Антарктический полуостров, очень уязвимы к действию глобального изменения климата.

К примеру, шесть лет назад у его берегов разрушился один из последних осколков ледника Ларсена, что породило гигантский айсберг размером с Московскую область. Подобные инциденты заставляют ученых обсуждать перспективу скорого и необратимого коллапса всего ледового щита Западной Антарктиды. Британские климатологи изучили, как реализация Парижского соглашения по климату, а также других предлагаемых мер для снижения выбросов парниковых газов повлияет на этот процесс.

Неизбежный коллапс ледников Западной Антарктиды

Климатологи подготовили климатическую модель, которая описывает состояние моря Амундсена и прилегающих к нему регионов Западной Антарктиды. При помощи этой модели ученые просчитали, как изменится климат региона в ближайшие десятилетия и столетия при полной или частичной реализации Парижского соглашения, а также при сохранении текущего объема выбросов парниковых газов.

Проведенные расчеты показали, что температура в море Амундсена будет расти с утроенной скоростью относительно других регионов Мирового океана на протяжении всего XXI века даже при полной реализации Парижского соглашения и при снижении выбросов до нулевых значений. В результате морские ледники, удерживающие ледовый щит Западной Антарктиды от коллапса, начнут массово таять в конце столетия, что в итоге приведет к его разрушению.

В самом неблагоприятном случае температура воды в море Амундсена вырастет на дополнительные 0,57 градуса Цельсия. Это приведет к тому, что прибрежные ледники начнут массово таять уже в середине столетия. Однако при этом характер разрушения ледового щита принципиально не изменится.