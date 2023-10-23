Россия вошла в топ-3 в мире по количеству владельцев карманной консоли Steam Deck

Steam Deck, представленный в июле 2021 года, начал поставляться предзаказчикам в феврале 2022 года. Однако официальной статистики о количестве проданных устройств до сих пор не существует.

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Тем не менее, благодаря утечке информации от представителя KDE Linux Дэвида Эдмундсена в октябре 2022 года, стало известно, что было отгружено около 1 млн консолей.

С учётом того, что производство устройств увеличилось и все предзаказы были отправлены к октябрю 2022 года, можно предположить, что к октябрю 2023 года в мире насчитывается около 2,5 - 3 млн владельцев Steam Deck.

Теперь же появились свежие подсчёты, показавшие, что Россия вошла в тройку стран с наибольшим количеством владельцев Steam Deck, что говорит о высоком интересе отечественных геймеров к устройству.

Это демонстрирует потенциал рынка портативных игровых устройств в России и может стать хорошим стимулом для других производителей обратить внимание на этот сегмент. Особенно с учётом того, что тот же Deck в нашей стране официально не продаётся