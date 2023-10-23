Российская студия создала прототип нейросети для генерации массовых сцен в кино

Российская анимационная студия Magic Factory разработала прототип нейросети, которая создаёт анимацию по текстовому запросу. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе студии.

Там добавили, что уже применяют в работе прототип нейросети, позволяющий «значительно сократить» процесс создания массовых сцен в анимации, кино и видеоиграх.

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Пилотная версия проекта может выстраивать движение модели персонажа по введённому текстовому запросу. Автором разработки выступил креативный продюсер студии Magic Factory Ярослав Кемниц.

«Наш прототип нейросети способен создавать анимацию, неотличимую по качеству от образцов, полученных с помощью системы захвата движения Vicon, на основе которой проводилось обучение искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор Magic Factory Сергей Демчев.

Он также уточнил, что нейросеть можно применять «для любых антропоморфных образов» при создании массовых сцен.

После окончательной доработки Magic Factory планирует предоставлять доступ к технологии сторонним компаниям.

О том, что студия работает над созданием собственной нейросети для ускорения создания массовых сцен в анимации, кино и видеоиграх Демчев сообщал в июне.

Magic Factory также применяет технологию Motion capture и игровой движок Unreal Engine 5, «обогащённый собственными IT-технологиями». Данные технологии также используются для работы над полнометражным фильмом «Формула воды», который Magic Factory создаёт совместно с киностудией «Союзмультфильм».

Ранее студии выпустили анимационную картину «Чинк: хвостатый детектив». Отмечалось, что это первое в Европе полнометражное анимационное кино, которое полностью создано на игровом движке.