Наскальные рисунки возрастом 2000 лет нашли на Амазонке во время засухи
Экстремальная засуха на Амазонке, которая привела к резкому падению уровня воды, позволила ученым обнаружить десятки ранее скрытых скальных образований с вырезанными на них человеческими фигурами. Возраст рисунков может достигать 2000 лет.
Наскальные рисунки в течение многих лет находились под водами реки Негро. Но в сентябре 2023 года ее уровень опустился до самой низкой отметки за последние 120 лет.
Рисунки расположены в месте под названием Прайя-дас-Лайеш. На большинстве гравюр изображены человеческие лица, прямоугольные или овальные, с улыбками или мрачным выражением. Их изучение позволит лучше понять культуру первых людей, населявших этот регион, сообщает AFP.
В 2022 году во время засухи в Испании из обмелевшего водохранилища показались руины римского лагеря. Комплекс датировали I-II веками нашей эры. Он был затоплен при строительстве хранилища в 1949 году.