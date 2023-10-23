Наскальные рисунки возрастом 2000 лет нашли на Амазонке

Экстремальная засуха на Амазонке, которая привела к резкому падению уровня воды, позволила ученым обнаружить десятки ранее скрытых скальных образований с вырезанными на них человеческими фигурами. Возраст рисунков может достигать 2000 лет.

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Наскальные рисунки в течение многих лет находились под водами реки Негро. Но в сентябре 2023 года ее уровень опустился до самой низкой отметки за последние 120 лет.

Рисунки расположены в месте под названием Прайя-дас-Лайеш. На большинстве гравюр изображены человеческие лица, прямоугольные или овальные, с улыбками или мрачным выражением. Их изучение позволит лучше понять культуру первых людей, населявших этот регион, сообщает AFP.