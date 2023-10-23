Пользователи Tinder смогут сыграть в виртуальную сваху

Сервис знакомств Tinder внедряет новую функцию, которая позволит членам семьи и друзьям пользователей получить доступ к приложению для знакомств и давать рекомендации для потенциальных партнеров. Новая опция называется Tinder Matchmaker, сообщает Fanoftech.com.

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При этом наличие у «свах» профиля Tinder не требуется. Так, они смогут просматривать или предлагать возможные пары без собственной страницы.

«Гипотетически это означает, что любой, от вашей бабушки до вашего бывшего парня, может помочь вам выбрать новый профиль, который вам подойдет», - говорится в публикации.

У пользователей будет возможность начать сеанс Matchmaker непосредственно из карточки профиля или в настройках приложения, создав ссылку, которой можно поделиться с 15 друзьями или членами семьи.

У «свах» есть 24 часа на то, чтобы посоветовать профили потенциальных партнеров. При этом они не могут общаться или отправлять сообщения потенциальным партнерам от имени пригласившего их пользователя.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group LCC (владелец сервиса Tinder) за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Суд признал организацию виновной в административном нарушении по 13.11 КоАП РФ.