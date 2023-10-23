Ученые определили точный возраст Луны

Ученые точно определили возраст Луны, основываясь на анализе лунных кристаллов, доставленных на Землю миссией «Аполлон» в 1972 году. Спутник оказался на 40 миллионов лет старше, чем предполагалось.

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Самым распространенным объяснением возникновения Луны является «теория гигантского удара». Согласно ей, в древности планета размером с Марс врезалась в молодую Землю. Обломки, выброшенные в результате этого столкновения, затем сформировали Луну.

Сначала Луну покрывал океан магмы. После того, как поверхность спутника остыла и затвердела, образовались кристаллы циркона. Ученые обнаружили эти кристаллы в породах «Аполлона» и с помощью масс-спектрометра определили их возраст.

Результаты исследования показали, что возраст Луны составляет 4,46 млрд лет. Она оказалась совсем ненамного моложе Земли, возникшей 4,54 млрд лет назад.

«Эти кристаллы являются старейшими известными твердыми телами, которые образовались после гигантского столкновения», – отметил космохимик Филипп Хек из Музея Филда и Чикагского университета.