Лунную «лопатку» продали с аукциона за 874 998 долларов
Лопатка, которая была использована астронавтом Чарли Дьюком для сбора лунного грунта в рамках миссии «Аполлон-16» в 1972 году, была продана на онлайн-аукционе RR Auction.
Изначальная стоимость лота составила 750 000 долларов. В ходе торгов она поднялась до 874 998 долларов (83,5 млн рублей).
«Я подтверждаю, что эта лопатка с серийным номером 1005 и номером детали SEB39107047-302 была одним из геологических инструментов, использовавшихся экипажем «Аполлона-16» во время нашего трехдневного пребывания на поверхности Луны в высокогорье Декарта», - говорится в письме астронавта, приложенном к лоту.
Чарли Дьюк отметил, что не только собирал этим «совком» образцы лунной породы и пыли, но и использовал в качестве инструмента для рытья траншей на лунной поверхности. Он вернулся домой с лопаткой, и с тех пор она находилась в его личной коллекции.
Астронавт совершил три выхода на поверхность, собрав с помощью лопатки 95,8 килограмма лунных образцов.
Покупатель неизвестен, однако аукционный дом отметил, что «в рамках этого лота Чарли Дьюк согласился позвонить по Zoom победителю торгов».
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