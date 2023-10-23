Лунную «лопатку» продали с аукциона за 874 998 долларов

Лопатка, которая была использована астронавтом Чарли Дьюком для сбора лунного грунта в рамках миссии «Аполлон-16» в 1972 году, была продана на онлайн-аукционе RR Auction.

© Кадр из видео

Изначальная стоимость лота составила 750 000 долларов. В ходе торгов она поднялась до 874 998 долларов (83,5 млн рублей).

«Я подтверждаю, что эта лопатка с серийным номером 1005 и номером детали SEB39107047-302 была одним из геологических инструментов, использовавшихся экипажем «Аполлона-16» во время нашего трехдневного пребывания на поверхности Луны в высокогорье Декарта», - говорится в письме астронавта, приложенном к лоту.

Чарли Дьюк отметил, что не только собирал этим «совком» образцы лунной породы и пыли, но и использовал в качестве инструмента для рытья траншей на лунной поверхности. Он вернулся домой с лопаткой, и с тех пор она находилась в его личной коллекции.

Астронавт совершил три выхода на поверхность, собрав с помощью лопатки 95,8 килограмма лунных образцов.

Покупатель неизвестен, однако аукционный дом отметил, что «в рамках этого лота Чарли Дьюк согласился позвонить по Zoom победителю торгов».