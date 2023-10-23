Новый апдейт для Windows 11 приводит к вылетам из игр и ошибкам с «Проводником»

В середине октября Microsoft выпустила обновление KB5031354 для Windows 11. Апдейт добавил множество новых функций в систему, однако привёл к новым багам, которые серьёзно влияют на игры.

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Так, после выхода патча геймеры начали жаловаться на неожиданные вылеты или невозможность запустить недавние Forza Motorsport, Starfield и Lies of P из-за ошибки 0x89245106. В документации Microsoft указано, что этот код означает невозможность определения пользователя для игры по умолчанию.