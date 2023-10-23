WSJ: ЕКА и SpaceX договорились вывести на орбиту четыре навигационных спутника
Компания SpaceX Илона Маска и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о выводе на орбиту четырех спутников Евросоюза (ЕС), которые должны стать частью европейской навигационной системы "Галилео". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По словам директора ЕКА по навигации Хавьера Бенедикто, которые приводит издание, запуск спутников на орбиту Земли "произойдет в следующем году" при помощи двух ракет-носителей Falcon 9, каждая из которых будет нести по два космических аппарата. Для закрытия сделки ЕКА и SpaceX еще необходимо получить одобрение Еврокомиссии и стран - участниц Евросоюза, которое, как ожидается, будет согласовано "до конца этого года".
Соглашение между ЕКА и SpaceX стало первым случаем, когда ЕС привлекает компанию Маска к "запуску космического аппарата, несущего секретное оборудование". В связи с этим страны сообщества и США уже начали переговоры в целях заключения соглашения о защите секретной информации, хранящейся на спутниках, пишет WSJ.
"Галилео" - европейская глобальная навигационная спутниковая система. По состоянию на 2023 год она включала в себя 23 активных спутника на орбите Земли и обслуживала около 4 млрд пользователей по всему миру. Точность определения геолокации составляет 20 см.