WSJ: ЕКА и SpaceX договорились вывести на орбиту четыре навигационных спутника

Компания SpaceX Илона Маска и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о выводе на орбиту четырех спутников Евросоюза (ЕС), которые должны стать частью европейской навигационной системы "Галилео". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По словам директора ЕКА по навигации Хавьера Бенедикто, которые приводит издание, запуск спутников на орбиту Земли "произойдет в следующем году" при помощи двух ракет-носителей Falcon 9, каждая из которых будет нести по два космических аппарата. Для закрытия сделки ЕКА и SpaceX еще необходимо получить одобрение Еврокомиссии и стран - участниц Евросоюза, которое, как ожидается, будет согласовано "до конца этого года".

Соглашение между ЕКА и SpaceX стало первым случаем, когда ЕС привлекает компанию Маска к "запуску космического аппарата, несущего секретное оборудование". В связи с этим страны сообщества и США уже начали переговоры в целях заключения соглашения о защите секретной информации, хранящейся на спутниках, пишет WSJ.