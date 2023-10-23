Найден способ продлить срок службы старых «Вояджеров»

Специалисты NASA подготовили программные обновления для космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые позволят как минимум на пять лет продлить работу аппаратов. Как сообщает пресс-служба организации, обновления устраняют две проблемы: одна связана с работой двигателей коррекции, а вторая — с искажением передаваемой на Землю телеметрии.

Оба зонда давно покинули гелиосферу Солнечной системы: «Вояджер-1» удалился на 24 млрд км, а «Вояджер-2» — на 19 млрд км. Накануне команда послала на второй аппарат обновление с микрокодом, которое будет идти до аппарата 19 часов. Первый запуск с обновленной прошивкой ожидается примерно через двое суток. «Вояджер-1» обновлять пока не будут — он находится дальше, а потому ценнее для ученых с точки зрения сбора данных. Его обновят только после пробного запуска микрокода на своем собрате.

Патчем инженеры намерены устранить две опасности для зондов. Так, в прошлом «Вояджер-1» стал присылать на Землю искаженную телеметрию: по какой-то причине система управления ориентацией зонда вместо передачи команд на исполнение начала записывать их в память бортового компьютера. В результате команды на исполнение не пропускались, тогда как к ученым шли другие отчеты, из-за чего произошел отрыв телеметрии от реальности.

Еще одна проблема — засорение топливопроводов двигателей ориентации остатками топлива. Это может помешать работе двигателей, что рано или поздно приведет к потере зондов. Исправление позволит сильнее раскручивать зонды в процессе ориентации, что должно помочь в инерционном проталкивании остатков топлива дальше.