В Думу внесли законопроект об установке наружной рекламы на космической технике

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий устанавливать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и на космической технике. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения хотят внести в закон «О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"». Компания уже изучила потенциальный спрос на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры. Исследования, проведённые госкорпорацией, подтвердили заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний в размещении такой рекламы.

Потенциальный ежегодный доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб., от установки и эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры — до 5 млн руб., подсчитали в «Роскосмосе».

Прибыль от такой рекламы авторы законопроекта предложили в равных частях перечислять в федеральный бюджет и в качестве взноса вносить на формирование специальных резервных фондов «Роскосмоса».

Согласно законопроекту, госкорпорация будет заключать договоры на установку рекламных конструкций и размещение рекламы на объектах космической инфраструктуры и космической технике, которые находятся в федеральной собственности.