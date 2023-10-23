Гигантскую голову змеи нашли под зданием школы в Мехико после землетрясения

Землетрясение 2022 года в Мексике помогло археологам сделать необычную находку. Под зданием юридической школы в Мехико они обнаружили изваяние огромной змеиной головы времен ацтеков. Артефакт был раскрашен в разные цвета.

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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Мехико 19 сентября 2022 года. Около 500 лет назад территория современной столицы являлась частью процветающего ацтекского города Теночтитлан. Одним из наиболее почитаемых божеств этого народа был Кецалькоатль, которого часто изображали в виде змеи. Однако ученые пока не могут сказать, была ли найденная голова связана именно с этим культом.

Скульптура достигала 1,8 м в длину, одного метра в высоту и 85 см в ширину, а ее вес составлял 1,3 тонны. На поверхности сохранились следы красного, синего, черного и белого красителей.