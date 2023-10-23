Samsung Galaxy S24 Ultra получит новый дизайн нижнего динамика

Samsung готовит к выпуску новую серию своих флагманских смартфонов Galaxy S24, презентация которых ожидается в январе, а выпуск — в том же месяце или в феврале.

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Особое внимание уделяется топовой модели — Galaxy S24 Ultra. Среди ожидаемых нововведений — улучшенный 200-мегапиксельный сенсор для основной задней камеры и уменьшение оптического зума перископического объектива с 10x до 5x.

Причина уменьшения фокусного расстояния, вероятно, та же, что и у Apple для iPhone 15 Pro Max — лучшая стабилизация изображения на этом уровне зума.

Однако наибольший интерес вызывает изменение в дизайне динамика, расположенного в нижней части смартфона.

Известный инсайдер Ice Universe утверждает, что вместо дизайна, использованного в Galaxy S23 Ultra, который представлял собой шесть «таблеткообразных» отверстий, Galaxy S24 Ultra получит «длинную полосу».