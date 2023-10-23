$95.91-1.40101.43-1.20

Производство iPhone подорожало

Компания Apple поднимет цены на смартфоны серии iPhone 16. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Производство iPhone подорожало
© globallookpress.com

Специалисты медиа совместно с аналитиками Fomalhaut Techno Solutions изучили затраты на производство смартфонов серии iPhone 15. По их подсчетам, себестоимость iPhone 15 Pro и 15 Pro Max выросла на десять процентов по сравнению со стоимостью производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. На основе этих данных специалисты предположили, что тенденция сохранится и смартфоны серии iPhone 16 подорожают.

Так, стоимость производства дисплея для iPhone 15 Pro повысилась на 10 процентов, корпуса — на 43 процента, процессора — на 27 процентов, телескопической камеры — на 280 процентов.

«Поскольку цены на предметы первой необходимости и различные услуги растут во всем мире, аналитики были удивлены тем, что Apple сохранила американские цены на свои последние модели iPhone», — говорится в материале. Специалисты Fomalhaut Techno Solutions подчеркнули, что Apple будет вынуждена поднять стоимость смартфонов iPhone 16, так как не сможет больше игнорировать рост цен компонентов и внешние экономические факторы.

В середине октября специалисты Nikkei Asia рассказали, что себестоимость компонентов iPhone 15 Pro Max составила чуть больше 550 долларов. Это оказалось на 12 процентов больше, чем себестоимость iPhone 14 Pro Max.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости