Инсайдеры раскрыли характеристики «убийцы процессора Apple M2 Ultra» от Qualcomm
Компания Qualcomm готовится к революции на рынке ПК с выпуском новой платформы Snapdragon X Elite, оснащённой искусственным интеллектом.
Она обещает удвоить производительность CPU при трети энергопотребления по сравнению с конкурентами. В основе новинки лежит передовой CPU Qualcomm Orion.
Snapdragon X Elite предлагает генеративные модели ИИ с более чем 13 млрд параметров на устройстве, что должно улучшить продуктивность, креативность и развлечения. Кроме того, компания обещает улучшенное время работы от батареи в сочетании с новым CPU Snapdragon Oryon.
Процессор построен на 4-нм архитектуре и включает в себя 12 высокопроизводительных ядер с тактовой частотой 3,8 ГГц и двухъядерным ускорением до 4,3 ГГц.
Память LPDDR5x имеет 42 МБ общего кэша и пропускную способность памяти 136 ГБ/с. Это обещает на 50% лучшую многопоточную производительность по сравнению с конкурентами на базе ARM.
Ожидается, что ПК с Qualcomm Snapdragon X Elite появятся на рынке примерно в середине 2024 года.