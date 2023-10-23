Инсайдеры раскрыли характеристики «убийцы процессора Apple M2 Ultra» от Qualcomm

Компания Qualcomm готовится к революции на рынке ПК с выпуском новой платформы Snapdragon X Elite, оснащённой искусственным интеллектом.

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Она обещает удвоить производительность CPU при трети энергопотребления по сравнению с конкурентами. В основе новинки лежит передовой CPU Qualcomm Orion.

Snapdragon X Elite предлагает генеративные модели ИИ с более чем 13 млрд параметров на устройстве, что должно улучшить продуктивность, креативность и развлечения. Кроме того, компания обещает улучшенное время работы от батареи в сочетании с новым CPU Snapdragon Oryon.

Процессор построен на 4-нм архитектуре и включает в себя 12 высокопроизводительных ядер с тактовой частотой 3,8 ГГц и двухъядерным ускорением до 4,3 ГГц.

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Память LPDDR5x имеет 42 МБ общего кэша и пропускную способность памяти 136 ГБ/с. Это обещает на 50% лучшую многопоточную производительность по сравнению с конкурентами на базе ARM.