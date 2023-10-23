В Сеть утекли фотографии нового флагмана Vivo iQOO 12

На прошлой неделе в Сети появилось изображение, преподносившееся как реальное фото нового смартфона iQOO 12. К сожалению, изображение было не очень чётким, и было сложно разглядеть дизайн устройства.

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Теперь же у нас есть возможность посмотреть на более качественный рендер. Благодаря ему мы знаем, как будет выглядеть камера новинки с модулем квадратной формы, расположенным на белой стеклянной задней панели.

Отметим, что недавний отчёт раскрыл, что iQOO 12 и 12 Pro будут доступны в трёх цветовых вариантах: чёрном и белом, оба с задней панелью из стекла, и красном варианте с задней панелью из кожи.

На фото одно из устройств изображено с плоским дисплеем, в то время как другое — с изогнутым экраном по краям. Предполагается, что iQOO 12 и 12 Pro будут иметь именно такие дизайны дисплеев.