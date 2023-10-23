В Хакасии нашли мастерскую по выделке шкур возрастом 30 тысяч лет

Исследователи из новосибирского Института археологии и этнографии продолжают изучение стоянки Сабаниха на берегу Красноярского водохранилища. В прошлом году при раскопках здесь был обнаружен древнейший в Хакасии непотревоженный костёр, в 2023 – старейшая костяная игла.

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Новосибирские археологи нашли на стоянке эпохи верхнего палеолита Сабаниха в Республике Хакасия участок, на котором производись разделка и утилизация охотничьей добычи (туш копытных животных). Сама стоянка, вероятно, являлась частью обширного участка местности на одной из террас Енисея, около 30 тысяч лет назад плотно заселенного древними людьми.

Памятник Сабаниха расположен на высоком участке левого берега Красноярского водохранилища, в 15 км от села Первомайское. Впервые стоянка была открыта и исследована в 1989–1991 годах ленинградским археологом Николаем Фёдоровичем Лисицыным. Полученная им обширная археологическая коллекция позволила отнести материалы стоянки к ранней поре верхнего палеолита, то есть времени, когда Homo sapiens начал осваивать территорию Сибири. Работы на Сабанихе были возобновлены через 30 лет, в 2021 году. За это время большая часть предполагаемой территории стоянки водохранилища была уничтожена деятельностью водохранилища, точное место первоначальных раскопок Лисицына установить не удалось. Пока считается, что сохранился только небольшой периферийный участок стоянки, получивший название Сабаниха-3.

ИАЭТ СО РАН

Экспедиционные работы 2021-2022 годов показали, что сохранившая часть памятника содержит уникальные и многочисленные археологические материалы, включающие каменные и костяные артефакты, а также индивидуальные украшения. Кроме того, здесь были зафиксированы следы большого костра, диаметром до 1 м, находящиеся в непотревоженном состоянии (in situ), и это единственный такой случай в регионе.

В 2023 году экспедиционный отряд Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук под руководством доктора исторических наук Антона Александровича Анойкина продолжил исследование стоянки в рамках выполнения научных задач гранта Российского научного фонда (проект № 21-78-10146). Во время полевого сезона 2023 года был раскопан участок памятника площадью около 16 кв. м. В ходе раскопок в культурном слое стоянки было найдено несколько тысяч предметов, представленных как каменными артефактами, так и большим количество фрагментов костей северного оленя, а также изделиями из рога и кости, включая длинную (более 5 см) костяную иглу с проделанным ушком.

ИАЭТ СО РАН

По предварительному анализу палеонтологов, обнаруженные кости животных принадлежат как минимум двум особям оленя. Сильная фрагментарность, а также наличие следов расщепления или резания на костях дают основание предположить, что на этом участке велась деятельность по первичной разделке и дальнейшей утилизации туш. Большое количество среди орудий скребков, часто сломанных, и наличие иглы позволяют считать, что здесь могли также обрабатывать шкуры. Наличие предметов из рога и кости в сочетании с находками специфических долотовидных изделий и резцов может свидетельствовать об обработке костного материала.

ИАЭТ СО РАН

Параллельно с этой деятельностью, на исследованном участке стоянки в древности изготавливались и подновлялись орудия из камня, о чём свидетельствует большое количество мелких каменных чешуек, найденных в слое. Сам культурный слой скорее всего сформировался за относительно короткий промежуток времени, возможно, менее чем за тысячу лет, в результате нескольких кратких эпизодов заселения, разделённых непротяжёнными хронологическими интервалами.

ИАЭТ СО РАН