Раскрыта тайна исчезновения миллиардов крабов

Команда морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США раскрыли тайну, почему около 10 миллиардов снежных крабов исчезли из Берингова моря еще в 2018-2019 году. Согласно статье, опубликованной в журнале Science, вода там стала слишком теплой для них.

Резкое сокращение численности этих животных наблюдалось еще в 2021 году, а полное исчезновение крабов наблюдалось только в начале 2023 года. Никаких следов крабов на близлежащих территориях обнаружить не удалось.

Группа использовала данные предыдущих исследований о том, как снежные крабы реагируют на более высокие температуры, поскольку до и во время их исчезновения в районе наблюдалась волна жары. Известно, что когда температура воды повышается, энергетические потребности крабов увеличиваются.