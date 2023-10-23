В России найден необычный метод переработки углекислоты

Способ одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов был разработан специалистами Тюменского государственного университета, а также их коллегами из Томского политехнический университета.

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Как пишет журнал Ceramics International, представленный метод отличается высокой энергоэффективностью. Отмечено, что из получаемых порошков можно делать качественную керамику для большого спектра задач.

Авторы работы утверждают, что одна из ключевых причин современных экологических проблем – неконтролируемые выбросы углекислоты и прочих климатически активных газов, приводящих к парниковому эффекту.

Уникальность нового подхода в том, что число затрачиваемой для реализации процесса энергии предоставляет возможность переработать в три раза больше углекислоты, чем предполагает обычная процедура разложения углекислого газа.

В материале журнала говорится, что эффективность применения энергии при конверсии углекислого газа составляет примерно 300%. Этот показатель у наилучших аналогов составляет не более 80%.